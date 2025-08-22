Milano 10:10
Francia, sentiment imprese agosto stabile a 96 punti

Economia, Macroeconomia
Francia, sentiment imprese agosto stabile a 96 punti
(Teleborsa) - Risulta stabile la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di agosto 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 96 punti, in linea con le attese e con il dato dle mese precedente.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi cala a 95 punti da 96 di luglio, mentre il clima nel commercio al dettaglio cala a 92 punti da 99.

Il sentiment complessivo delle imprese resta fermo per il terzo mese consecutivo a 96 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale scendono a 95 punti (da 96).

(Foto: gopixa | 123RF)
