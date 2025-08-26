USA, cala meno delle attese la fiducia dei consumatori ad agosto

(Teleborsa) - Cala meno della attese la. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un decremento dell'indice a 97,4 punti nel mese di2025, rispetto ai 98,7 punti del mese di luglio (rivisto da un preliminare di 97,2 punti) e contro una discesa fino a 96,4 punti attesa dal consensus.Nello stesso periodo l'indice sullascende di 1,6 punti e si porta a 131,2 punti, mentre l'indice sullecala di 1,2 punti a 74,8 punti."La fiducia dei consumatori è leggermente calata ad agosto, ma- ha affermato, Senior Economist, Global Indicators presso The Conference Board - Sia la situazione attuale che le componenti relative alle aspettative si sono indebolite. In particolare, la valutazione dei consumatori sulla disponibilità attuale di posti di lavoro è diminuita per l'ottavo mese consecutivo, ma le opinioni più positive sulle attuali condizioni economiche hanno attenuato il calo dell'Indice della Situazione Presente. Nel frattempo, il pessimismo sulla futura disponibilità di posti di lavoro è leggermente aumentato e l'ottimismo sul reddito futuro è leggermente diminuito. Tuttavia, questi fattori sono stati in parte compensati da aspettative più positive sulle future condizioni economiche".