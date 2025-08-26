Stellantis paga 190,6 milioni di dollari di multe in USA per norme su risparmio carburante

(Teleborsa) - Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive e società madre della statunitense Chrysler, ha pagato quest'anno 190,6 milioni di dollari di sanzioni
per non aver rispettato i requisiti di risparmio di carburante negli Stati Uniti. È quanto emerge dal rapporto annuale della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
In particolare - scrive Reuters, a cui l'azienda ha confermato le cifre - Stellantis ha pagato 112,3 milioni di dollari a giugno
e 78,3 milioni di dollari a marzo
per le carenze dei modelli degli anni 2019 e 2020
. In totale, Stellantis ha pagato 773,5 milioni di dollari dal 2018.