Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 19:49
23.439 +0,06%
Dow Jones 19:49
45.291 +0,02%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Stellantis paga 190,6 milioni di dollari di multe in USA per norme su risparmio carburante

Finanza
Stellantis paga 190,6 milioni di dollari di multe in USA per norme su risparmio carburante
(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive e società madre della statunitense Chrysler, ha pagato quest'anno 190,6 milioni di dollari di sanzioni per non aver rispettato i requisiti di risparmio di carburante negli Stati Uniti. È quanto emerge dal rapporto annuale della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

In particolare - scrive Reuters, a cui l'azienda ha confermato le cifre - Stellantis ha pagato 112,3 milioni di dollari a giugno e 78,3 milioni di dollari a marzo per le carenze dei modelli degli anni 2019 e 2020. In totale, Stellantis ha pagato 773,5 milioni di dollari dal 2018.

Condividi
```