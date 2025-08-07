Rally di Interpump dopo i conti. Assist da analisti

(Teleborsa) - Ottima performance per Interpump
, che scambia in rialzo del 5,96%, all'indomani dei risultati semestrali
annunciati a mercati chiusi.
Il titolo trova assist anche dagli analisti. L'ufficio studi di Equita
che conferma il giudizio "Hold" ha rivisto al rialzo il target price portandolo a 43 euro, mentre gli esperti di UBS hanno portato il prezzo obiettivo a 39,5 euro.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al costruttore di pompe ad alta pressione
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Interpump
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 38,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,77.