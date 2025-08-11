Milano 8-ago
Recordati, promozione a Buy da Jefferies con aumento target price

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Jefferies hanno migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Recordati, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, alzando anche il target price a 61,5 euro per azione dai precedenti 55 euro.
