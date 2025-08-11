Milano
Recordati, promozione a Buy da Jefferies con aumento target price
Finanza
,
Consensus
11 agosto 2025 - 07.50
(Teleborsa) - Gli analisti di
Jefferies
hanno migliorato a "
Buy
" da "Hold" la
raccomandazione
su
Recordati
, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, alzando anche il
target price
a
61,5 euro
per azione dai precedenti 55 euro.
