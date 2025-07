Mobilità, Istat-Anci: nel 2024 stabile numero di morti in incidenti stradali stabile, aumentano incidenti e feriti

(Teleborsa) - Nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a unasu livelli analoghi a quelli pre-pandemia, con un aumento degliper motivi di lavoro, studio e turismo. Sul fronte dell’, il numero delle vittime è rimasto pressoché stabile rispetto al 2023, mentre si registra un aumento degli incidenti e dei feriti. Lo evidenzia l'ultimo rapporto Istat-Aci sugli incidenti stradali in Italia nel 2024.Il numero diammonta a(-0,3% rispetto al 2023), quello deia 233.853 (+4,1%), per un totale di(+4,1%). Rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti (rispettivamente del -4,5% e -3,1%), mentre gli incidenti stradali mostrano un leggero aumento (+0,7%).Il numero delle vittime cresce tra ie i passeggeri di motocicli, di monopattini e di autocarri, mentre diminuisce per le altre categorie. In particolare, si contano 830 vittime tra i(+13,1% rispetto al 2023) e 146 tra gli occupanti di(in aumento del 30,4%); tra gli utenti diaumentano anche gli infortunati: il numero dei feriti sale a 3.751 e quello dei morti (entro i 30 giorni dall’incidente) a 23, cui si aggiunge 1 pedone (nel 2023 erano rispettivamente 3.195 e 21). Le vittime tra gliscendono a 1.252 (-6,0% rispetto al 2023), tra i ciclomotoristi a 61 (-10,3%), tra i pedoni a 470 (-3,1%) e tra gli utenti di biciclette – anche elettriche – a 185 (in diminuzione del -12,7% rispetto al 2023 quando erano 212).Tra il 2023 e il 2024, gli incidenti e i feriti aumentano su tutte le tipologie di strade, soprattutto sulle autostrade (+6,9% incidenti, +7,0% feriti). Anche il numero delleaumenta in maniera marcata sulle(+7,1%), a fronte della diminuzione sulle(-2,1%) e del leggero aumento su quelle(+0,1%). Gli incidenti su autostrade e strade extraurbane aumentano anche nel confronto con il 2019 (+4,0% e +2,7% rispettivamente).Nel 2024, il numero di vittime per incidenti stradali nel complesso della Ue27 diminuisce in maniera contenuta (-2,2% rispetto al 2023), in linea con la tendenza dell’anno precedente; rispetto al 2019, la variazione percentuale è stata del -12,1%. In termini assoluti, lenella UE27 sono state 20.017 nel 2024, a fronte di 20.466 nel 2023 e 22.823 nel 2019. Ciò corrisponde, nel 2024, a 45 morti per incidente stradale ogni milione di abitanti, un valore inferiore a quello del nostro Paese, pari a 51, che resta al 19° posto della graduatoria europea per mortalità stradale.alla guida più frequenti si confermano essere la, ile la. Insieme, costituiscono il 37,8% delle cause (85.339 casi), valore stabile nel tempo.Laè ildopo la sosta vietata e rappresenta il 34% del totale delle violazioni del codice della strada. In lieve calo le sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, a fronte di un incremento di quelle per mancato uso del casco. Rimane elevato il numero di sanzioni per uso improprio di dispositivi in auto e aumentano le sanzioni per guida sotto l’effetto di stupefacenti, in lieve calo quelle per guida in stato di ebbrezza.Il mercato dell’auto presenta una lieve crescita nel 2024: le prime iscrizioni di autovetture sono aumentate dello 0,7% rispetto al 2023. Sulla rete autostradale leannue dei veicoli sono aumentate del 2,2% e le, nel 2024, hanno superato la quota di 83 miliardi di veicoli per km.