Germania, tasso disoccupazione stabile al 6,3% a novembre

(Teleborsa) - Risulta stabile la disoccupazione in Germania a novembre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.

Parallelamente, c'è stata una crescita di mille unità nei disoccupati, inferiore alle stime di consensus (+4 mila), e dopo il calo di mille unità rilevati a ottobre.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) cala a 2,885 milioni dai precedenti 2,910 milioni. Quello destagionalizzato è stabile a 2,973 milioni come a ottobre.
