Everli annuncia la sua quotazione al Nasdaq: business combination da 180 milioni di dollari con Melar

(Teleborsa) -una delle principali piattaforme italiane per la spesa online, ha annunciato oggi la firma di un accordo vincolante di fusione conuna società veicolo (SPAC) quotata e promossa da Melar Acquisition Sponsor I LLC. L'operazione prevede la quotazione di Everli al mercato azionario statunitense Nasdaq, con una valutazione pre-money pari a 180 milioni di dollari. Al termine della fusione, la società risultante sarà denominata Everli Global Holdings Inc. e sarà quotata al Nasdaq con il ticker "EVRL".che ha ricoperto il ruolo di fondatore o manager in diverse iniziative ad alto tasso di innovazione, tra cui la prima istituzione di microfinanza indiana ad approdare in Borsa e il primo fornitore di credito mobile in Kenya.Everli ha costruito la rete di retailer più ampia in Italia, con partnership attive con 12 dei 13 principali gruppi della grande distribuzione. Grazie a un modello logistico completamente integrato, la piattaforma consente ai retailer di attivare e scalare servizi di spesa online senza dover investire in infrastrutture o modificare i processi esistenti. Con oltre 900mila ordini completati nel 2024 e un volume lordo di transazioni pari a circa 81 milioni di dollari, Everli ha già dimostrato efficienza operativa, margini in crescita e un modello sostenibile. La recente acquisizione da parte di Palella Holdings LLC ha contribuito a migliorare del 20% il ricavo netto per ordine e a dimezzare le perdite nette."Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Everli. La partnership con Melar ci permette di accedere al mercato dei capitali statunitense e di accelerare l'espansione in Europa – ha dichiarato Salvatore Palella, presidente e ceo di Everli –. Grazie alla nostra tecnologia e al nostro modello flessibile, siamo pronti a scalare rapidamente in nuovi mercati" ha aggiunto"Siamo entusiasti di supportare Everli in questa nuova fase. La loro visione, il focus sul consumatore e l'attenzione al lavoro di qualità rendono questa partnership unica nel panorama europeo" ha commentatoIl mercato italiano della spesa online è in piena espansione, con una proiezione di crescita fino a 12 miliardi di dollari entro il 2030. Everli punta a rafforzare la propria posizione in Italia e ad avviare l'espansione internazionale attraverso nuove soluzioni B2B, come la piattaforma white- label per retailer.La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del 2025 o l'inizio del 2026, subordinatamente all'approvazione degli azionisti e ad altre condizioni regolamentari. Maggiori dettagli saranno disponibili nella documentazione che verrà depositata presso la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e pubblicata sul sito di Everli.Everli è supportata da Jones Trading in qualità di advisor finanziario e capital markets. Melar è assistita da Cohen & Company Capital Markets. Gli studi legali coinvolti sono Ortoli Rosenstadt LLP (per Everli) ed Ellenoff Grossman & Schole LLP (per Melar).