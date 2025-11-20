Milano 14:08
43.035 +0,90%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 14:08
9.572 +0,68%
Francoforte 14:08
23.427 +1,14%

Walmart si trasferisce al NASDAQ

Finanza
Walmart si trasferisce al NASDAQ
(Teleborsa) - Walmart trasferirà la quotazione delle sue azioni ordinarie al Nasdaq Stock Market dal New York Stock Exchange.

La società prevede che le sue azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 9 dicembre 2025, con l'attuale ticker "WMT". Oltre alla quotazione delle azioni ordinarie, Walmart trasferirà anche la quotazione di nove obbligazioni.

"Il passaggio al Nasdaq è in linea con l'approccio basato sulla tecnologia e incentrato sulle persone della nostra strategia a lungo termine. Walmart sta definendo un nuovo standard per il retail omnicanale integrando automazione e intelligenza artificiale per creare esperienze più intelligenti, veloci e connesse per i clienti, consentendo al contempo ai nostri collaboratori di offrire un valore ancora maggiore su larga scala. Apprezziamo la nostra lunga partnership con un'istituzione storica come il New York Stock Exchange e siamo entusiasti di collaborare con il Nasdaq in questo prossimo capitolo della nostra storia di crescita", ha dichiarato John David Rainey, direttore finanziario di Walmart.

Condividi
```