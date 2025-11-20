Materialise completa dual listing su Euronext Bruxelles

Materialise

(Teleborsa) -, società belga attiva nei dispositivi medicali stampati in 3D e software,, che si aggiunge all'attuale quotazione al Nasdaq delle sue American depositary shares (ADS).Fondata nel 1990 e con, Materialise è all'avanguardia nella tecnologia di stampa 3D da oltre trent'anni. La quotazione di Materialise su Euronext rafforzerà ulteriormente il suo profilo internazionale e amplierà la sua base di investitori europei.All'apertura della borsa, il prezzo delle azioni era di 5,197 euro per azione, il che ha portato la società a undi 307 milioni di euro questa mattina."L'ulteriore quotazione su Euronext Brussels è un passo naturale per ampliare la nostra base di investitori, continuando al contempo a consolidare la nostra strategia di crescita globale - ha commentato- Allineando le nostre radici alle nostre ambizioni globali, puntiamo a creare valore a lungo termine per gli azionisti e a sostenere l'innovazione in tutti i settori, dalla sanità all'aerospaziale e oltre".