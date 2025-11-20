Milano 15:58
43.237 +1,37%
Nasdaq 15:58
25.186 +2,21%
Dow Jones 15:58
46.783 +1,40%
Londra 15:58
9.580 +0,76%
Francoforte 15:58
23.468 +1,32%

Materialise completa dual listing su Euronext Bruxelles

62esima quotazione su Euronext nel 2025

Finanza, IPO
Materialise completa dual listing su Euronext Bruxelles
(Teleborsa) - Materialise, società belga attiva nei dispositivi medicali stampati in 3D e software, si è quotata su Euronext Bruxelles, che si aggiunge all'attuale quotazione al Nasdaq delle sue American depositary shares (ADS).

Fondata nel 1990 e con sede a Lovanio, in Belgio, Materialise è all'avanguardia nella tecnologia di stampa 3D da oltre trent'anni. La quotazione di Materialise su Euronext rafforzerà ulteriormente il suo profilo internazionale e amplierà la sua base di investitori europei.

All'apertura della borsa, il prezzo delle azioni era di 5,197 euro per azione, il che ha portato la società a un valore di mercato di 307 milioni di euro questa mattina.

"L'ulteriore quotazione su Euronext Brussels è un passo naturale per ampliare la nostra base di investitori, continuando al contempo a consolidare la nostra strategia di crescita globale - ha commentato Brigitte de Vet, CEO di Materialise - Allineando le nostre radici alle nostre ambizioni globali, puntiamo a creare valore a lungo termine per gli azionisti e a sostenere l'innovazione in tutti i settori, dalla sanità all'aerospaziale e oltre".
Condividi
```