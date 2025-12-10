Everli: finanziamento da 10 milioni di dollari da Melar Acquisition Corp I

(Teleborsa) -, principale operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di quasi 100 milioni di euro, annuncia di aver ottenuto una linea di. L'operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale nel percorso che porterà la società alla prevista quotazione in Borsa negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026.Il– spiega la società in una nota – fornirà ulteriore slancio alla crescita dell'azienda, sostenendo l'espansione sul mercato italiano, gli investimenti tecnologici e il rafforzamento delle partnership con i retailer. L'operazione conferma la fiducia della SPAC nel modello di business, nei risultati operativi e nella visione di lungo periodo di Everli. Il finanziamento si inserisce nel quadro delle iniziative strategiche che hanno rafforzato la struttura finanziaria del gruppo e ne stanno accelerando la crescita. Everli conferma di essere in linea con la tabella di marcia per perfezionare l'accordo con Melar Acquisition Corp I, finalizzato alla quotazione negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026, una volta soddisfatte le consuete condizioni di chiusura."Siamo lieti di consolidare la collaborazione con Melar in una fase di profonda trasformazione per Everli – dichiara–. I nostri fondamentali continuano a rafforzarsi: ordini in aumento, unit economics in miglioramento e una domanda crescente da parte di retailer e consumatori. Questo finanziamento ci permette di affrontare al meglio il passaggio verso la quotazione nel 2026".continua a registrare una crescita sostenuta nelle aree chiave, con un aumento della quota di mercato, carrelli medi più elevati e un assortimento prodotti in costante espansione. L'azienda prosegue nel percorso di ottimizzazione operativa, innovazione della piattaforma e ampliamento delle collaborazioni con i principali retailer europei.