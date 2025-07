Nielsen, mercato pubblicitario in calo a giugno (-4,8%)

(Teleborsa) - Gliin Italia asono calati del 4,8%, portando la raccolta pubblicitaria del primo semestre a +1%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "" (OTT), l’andamento deldel 2025 si attesta a -0,4%. È quanto emerge dai risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario pubblicati dal leader globale nella misurazione dell'audience."L'andamento complessivo degli investimenti pubblicitari a giugno 2025 in Italia mostra una contrazione del -4,8% rispetto a giugno 2024, attestandosi a 841.130 milioni di euro. Questa flessione era ampiamente prevedibile e va interpretata principalmente in relazione alla straordinaria spinta generata dagli Europei di calcio svoltosi a giugno 2024, un evento che storicamente convoglia ingenti risorse pubblicitarie, soprattutto sul mezzo televisivo. L'assenza di un evento di tale portata quest'anno crea un confronto sfavorevole con un periodo eccezionalmente performante dell'anno precedente", ha commentato, Country Leader Italia di Nielsen."Se da un lato continua l’andamento positivo dell'indice di fiducia deiche è salito a 97,2 a luglio, rispetto al 96,1 di giugno (rappresenta il livello più alto da febbraio), dall’altro si evidenzia unpiù stabile per quanto riguarda le imprese, infatti l'indice composito del(IESI) è calato a 93,6 dal 93,9 del mese precedente", ha fatto notare Bordin che ha sottolineato che "nei prossimi mesi capiremo meglio l’impatto che il recente accordo sui Dazi potrà avere sulle decisioni di investimento in pubblicità delle aziende. Comunque ilpositivo ha consentito di accumulare un vantaggio nei primi 5 mesi di quest’anno rispetto all’anno precedente che ci consente di registrare un +1% nel primo semestre".Relativamente ai singoli mezzi, laè in calo nel mese di giugno del -12,5%, mentre il primo semestre chiude flat (+0,2%). Ie isono in calo rispettivamente del -11,5% (primo semestre -5,2%) e del -12,9% (primo semestre -8,2%). In calo anche la-3,5% (primo semestre +4,4%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo delnel primo semestre 2025 chiude con un +2,6% (-2,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo per l’(Transit e Outdoor) che cresce nel primo semestre del 3,4% e per ilche nel primo semestre segna un +5%, In calo ilche segna un -6,1%.Sono solo 6 iin crescita nel mese di giugno, il contributo maggiore è portato da Alimentari (+19,5%) e Finanza/Assicurazioni (+7,5%). In calo a giugno gli investimenti di Distribuzione (-23,2%), Turismo/Viaggi (-27,4%) e Automobili (-32,5%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel primo semestre 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+10,2%), Abitazione (+9,5%) e Bevande/Alcoolici (+9,1%). In calo invece Distribuzione (-14,4%), Gestione casa (-7,5%) e Automobili (-5,1%).“Analizzando l’andamento dei primi 5 settori si evidenzia che il settore Alimentari si distingue come l'unica eccezione, registrando una crescita robusta del +19,5% a giugno 2025. Gli altri 4 settori analizzati, Automobili (-32,5%), Distribuzione (-23.2%), Farmaceutici (-2.2%) e Gestione casa (-16.5%) mostrano tutti un andamento negativo a giugno 2025, ma questa flessione è direttamente riconducibile agli investimenti eccezionalmente elevati che questi settori avevano riversato nella pubblicità a giugno 2024, in concomitanza con gli Europei di calcio, Automobili (+66,6%), Distribuzione (+42,6%), Farmaceutici (+21,2%) e Gestione casa (+55,1%)", ha spiegato Bordin "La contrazione quindi non segnala una crisi, ma piuttosto una normalizzazione degli investimenti dopo un periodo di spesa particolarmente rilevante", ha concluso.