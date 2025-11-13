Ottobre 2025, mercato auto in frenata: volano le elettriche, giù benzina e diesel

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre
, sono state immatricolate circa 126mila autovetture
, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2024
. Nel cumulato dei dieci mesi, le immatricolazioni sono state 1.293.967, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente.
Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono ottobre in calo del 17,2%,
con una quota di mercato del 23,0%. In flessione anche le autovetture diesel (-29,2% su ottobre 2024),
con una market share del 9,3%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono in calo del 16,9% (25,2% di quota),
e, allo stesso modo, continua il trend negativo delle auto diesel (-31,5% e 9,8% di quota nel periodo).
Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 67,7% del mercato del solo mese di ottobre,
con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+13,6%). Nel cumulato, le alternative aumentano dell’11,9% e hanno una quota di mercato del 65,0% (+8,4 % rispetto al 2024)
. Le autovetture elettrificate rappresentano il 58,0% del mercato di ottobre, mentre nel cumulato il 55,7%, con volumi in crescita sia nel mese (+15,0%) che nel cumulato (+15,2%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 6,4% nel mese, con una quota di mercato del 45,8%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita dell'8,9%, con una market share del 44,5%.
Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 65,0% nel mese
(quota di mercato: 12,2%) e del 49,1% nel cumulato (con market share all'11,2%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,0% e aumentano del 24,9% nel mese.
In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +112,1%, con il 7,2% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei dieci mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +26,5% (MS: 5,2%) e +76,4% (MS: 6,0%).
Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,7% dell’immatricolato di ottobre
, interamente composto da autovetture Gpl (+6,3% su ottobre 2024). Nel cumulato, nel 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del 3,4% (MS: 9,3%), e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del 4,4%.