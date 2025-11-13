Ottobre 2025, mercato auto in frenata: volano le elettriche, giù benzina e diesel

(Teleborsa) - Nel, sono state, in calo dello. Nel cumulato dei dieci mesi,Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione,con una quota di mercato del 23,0%.con una market share del 9,3%. Nel cumulato,e, allo stesso modo, continua ilLe immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano ilcon volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2024 (+13,6%). Nel cumulato,. Le autovetture elettrificate rappresentano il 58,0% del mercato di ottobre, mentre nel cumulato il 55,7%, con volumi in crescita sia nel mese (+15,0%) che nel cumulato (+15,2%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 6,4% nel mese, con una quota di mercato del 45,8%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita dell'8,9%, con una market share del 44,5%.Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili(quota di mercato: 12,2%) e del 49,1% nel cumulato (con market share all'11,2%). Nel dettaglio,In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +112,1%, con il 7,2% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei dieci mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +26,5% (MS: 5,2%) e +76,4% (MS: 6,0%).Infine, l, interamente composto da autovetture Gpl (+6,3% su ottobre 2024). Nel cumulato, nel 2025, le autovetture Gpl risultano in calo del 3,4% (MS: 9,3%), e considerando la totalità delle alimentate a gas si registra un calo del 4,4%.