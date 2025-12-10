Mercato pubblicitario: ottobre a segno più

(Teleborsa) -relativi al mercato pubblicitario nel mese di ottobre 2025 che vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese, portando la raccolta pubblicitaria del periodo. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento del periodo gen./ott. 2025 si attesta a -1,6%.una performance del mercato lievemente positiva (+0,6%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente che aveva comunque evidenziato un incremento del 1,7%. sottolinea Luca Bordin, Country Leader Italia Questo conferma l’andamento moderatamente positivo già registrato a settembre che ci porta a prevedere una chiusura anno con il segno positivo nonostante l’assenza dei grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi che abbiamo invece avuto nel 2024.ai singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di ottobre del -2,3% e del -1,6% nel periodo gen./ott. 2025.(periodo gen./ott. 2025 -4,0%) mentre i Periodici sono in calo del -7,4% (periodo gen./ott. 2025 -9,1%). In crescita a due cifre la Radio +12,2% ad ottobre (periodo gen./ott. 2025 +2,6%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./ott. 2025 chiude con un +2,7% (-2,0% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./ott. 3,3%, In calo Cinema e Direct Mail che nel periodo gen./ott. 2025 segnano rispettivamente -6.1% e -3,4%., il contributo maggiore è portato da Alimentari (+5,6%), Industria/Edilizia/Attività (+21,8%) e Automobili (+12,9%).Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./ott. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+7,3%), Finanza/Assicurazioni (+10,2%) e Bevande/Alcoolici (+4,2%).In calo invece Distribuzione (-12,2%), Gestione casa (-8,0%) e Automobili (-3,4%).I dati di ottobre mostrano un'importante ripresa, dopo un quadrimestre negativo, dei settori Toiletries (+9,1%) e Bevande/Alcoolici (+2,4%) spinti in positivo dal contributo determinante delle categorie Igiene orale e Bevande calde che crescono rispettivamente del +78% e +59%" sottolinea Luca Bordin "Inoltre torna in positivo anche il settore Tempo Libero dopo sei mesi in negativo (+18,9%) trainato in particolare dal contributo della categoria Ristorazione che cresce del 17%.