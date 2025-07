Prysmian alza guidance 2025 grazie al contributo di Channell

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha comunicato che idi Gruppo nelsi sono attestati a 4.883 milioni di euro, rispetto a 4.132 milioni del 2Q24, con una crescita organica del 3,2%. Crescita organica positiva in Transmission (+22,8%), Power Grid (+5,2%), Specialties (+2,4%) e Digital Solutions (+2,9%), mentre la crescita organica in Industrial & Construction è stata negativa (-3,2%). I ricavi del primo semestre 2025 si sono attestati a 9.654 milioni di euro (7.819 milioni 1H24), con una crescita organica del 4%.L'ha raggiunto 605 milioni di euro nel 2Q25, in aumento del 32% rispetto a 457 milioni nel 2Q24. Il margine complessivo ai prezzi standard dei metalli è stato pari al 14,5%, in rialzo rispetto al 12,7% del 2Q24. L'EBITDA è aumentato a 1.134 milioni di euro nel primo semestre 2025 (801 milioni, 1H24).L'di Gruppo nel primo semestre 2025 è stato di 426 milioni di euro, rispetto a 402 milioni nel primo semestre 2024. L'incremento dell'EBITDA ha compensato ampiamente i maggiori ammortamenti dovuti all'Allocazione del Prezzo d'Acquisto di Encore Wire, alla variazione negativa del fair value dei derivati su materie prime e ai maggiori oneri finanziari netti a seguito dell'acquisizione di Encore Wire.L'è stato pari a 4.694 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.321 milioni al 30 giugno 2024."Prysmiancompiuti nella sua evoluzione da produttore di cavi a fornitore di soluzioni energy e digital, fondamentali nell'accelerazione della nostra crescita - ha commentato il- L'aumento dei ricavi conferma la centralità del nostro ruolo, in collaborazione con i nostri clienti, per favorire la transizione energetica, l'elettrificazione e la trasformazione digitale a livello mondiale, mentre il forte contributo di EncoreWire e Channell, quest'ultima completamente consolidata a seguito del recente closing avvenuto in giugno, testimonia il valore creato dalle nostre acquisizioni. Grazie ai risultati raggiunti in questo semestre, abbiamo deciso di rivedere al rialzo la guidance per il 2025, nonostante il peggioramento del tasso di cambio, e siamo anche ben posizionati e focalizzati per il conseguimento degli obiettivi di medio termine della nostra strategia Accelerating Growth".Sulla base della forte performance di Prysmian nel primo semestre, insieme al contributo di Channell (completamente consolidata a partire dal 1° giugno 2025), Prysmian ha deciso diper il FY25, nonostante il peggioramento del tasso di cambio EUR/USD rispetto a Febbraio 2025: Adjusted EBITDA compreso nell'intervallo di 2.300 e 2.375 milioni; Free cash flow compreso nell'intervallo di 1.000 e 1.075 milioni; Riduzioni delle emissioni GHG Scope 1&2 nell'intervallo di -38% e -40% rispetto al 2019.