Prysmian, nuove nomine. Cinzia Farisè guida il business Electrification

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha annunciato, con effetto immediato,, Massimo Battaini.Le nomine,a Prysmian, mirano a supportare il piano strategico dell'azienda. Questa riorganizzazione, che fa seguito alla semplificazione della struttura avviata dal 1° gennaio 2025, è pienamente in linea con l'obiettivo di rafforzare le attività operative, commerciali e industriali del Gruppo.Le nomine sono le seguenti:prenderà la leadership del business Electrification. Cinzia manterrà anche l'attuale ruolo alla guida del business Power Grid.sarà alla guida della nuova funzione Strategy, M&A, Investor Relations & Communication. In precedenza, Cristina è stata responsabile Investor Relations, Sustainability & Communication.è stato nominato alla guida della nuova funzione Sustainability, R&D and Innovation. In precedenza, Srinivas è stato responsabile del R&D and Innovation. Non sono previste ulteriori modifiche alla struttura organizzativa che riporta al CEO di Prysmian, Massimo Battaini."La nuova struttura organizzativa contribuirà a rafforzare Prysmian nelprevisti dalla strategia Accelerating Growth - ha detto Battaini - Cinzia Farisè porterà la sua comprovata esperienza, maturata in collaborazione con le Regioni nel business Power Grid, anche nel nuovo ambito di responsabilità del business Electrification. Inoltre, stiamo rafforzando il nostro impegno per la sostenibilità, integrandola direttamente con Innovation e R&D, sotto la guida di Srinivas Siripurapu, e allo stesso tempo effettuiamo un passo significativo per accelerare la realizzazione della nostra strategia all'interno del nuovo perimetro affidato a Maria Cristina Bifulco, che negli ultimi anni si è affermata come punto di riferimento per gli stakeholder esterni e interni".