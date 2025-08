Fisco, Leo (Mef): commissione insediata, obiettivo Codice tributario entro i tempi

(Teleborsa) - "Si sono, per formare una". Lo annuncia in una nota. "Si tratta - prosegue - di un passo rilevante verso la realizzazione di un obiettivo atteso da sempre:, capace di garantire ordine normativo, chiarezza applicativa e maggiore certezza nel rapporto tra fisco e contribuente"."Il Codice tributario si dividerà fondamentalmente in due parti - spiega Leo - Lacome, ad esempio, le norme dello statuto del contribuente, le dichiarazioni, l'accertamento dei tributi, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso. La seconda parte, riguarderà' invece". "I lavori cominceranno subito, con l'obiettivo di portare a compimento l'elaborazione del Codice entro i tempi fissati dalla delega" aggiunge Leo che, si legge nella nota, ": ladocente di diritto tributario presso l'Università Parthenope di Napoli, il Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza,e il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, il consigliere"."Il lavoro che ci attende è importante, ma necessario per portare ordine e innovazione nel nostro sistema - conclude Leo - È un passaggio fondamentale, sul quale stiamo procedendo con, e che ci consentirà di rendere davvero chiaro e snello il".