Fisco, Commercialisti: "Soddisfazione per sportelli dedicati ai professionisti"

(Teleborsa) - "Il webinar di oggi, organizzato dal nostro Consiglio nazionale assieme all'Agenzia delle Entrate, è stata la dimostrazione che i rapporti tra le nostre due realtà possono, devono essere improntati alla collaborazione e al rispetto reciproco, nell'interesse superiore del Paese, per combattere assieme la lotta all'evasione fiscale. Una collaborazione proficua avviata da tempo anche con il Viceministro Maurizio Leo. La sua presenza nella nostra sede, assieme a quella del direttore delle Entrate Vincenzo Carbone e di diversi dirigenti e funzionari della stessa Agenzia, è il segno di un impegno comune e condiviso per un fisco più equo e più semplice". È quanto affermato dal, a margine del webinartenutosi oggi.ha sottolineato la necessità di un "cambiamento culturale nei rapporti tra Agenzia e professione a tutti i livelli, anche nelle diverse realtà territoriali". "Per questo – ha aggiunto – accogliamo con estremo favore l'avvio del progetto sperimentale di apertura pomeridiana di sportelli dedicati ai professionisti, anticipato oggi nel corso dell'evento. Una nostra storica richiesta che diventa realtà, il frutto di una logica di collaborazione e ascolto che dà finalmente risultati".Nel corso del webinar, dedicato a fare il punto sull'evoluzione dell'assistenza dell'Agenzia delle Entrate riservata ai professionisti, dalla nuova delega unica all'evoluzione del canale CIVIS, ilha anche annunciato un emendamento governativo che elimina il divieto di compensazione dei crediti di imposta con i debiti previdenziali e assicurativi. Una anticipazione da accogliere "con grande favore", ha detto"Si tratta – ha aggiunto– di una modifica richiesta con forza dal nostro Consiglio nazionale che evita una norma particolarmente penalizzante soprattutto per i contribuenti di minore dimensione".Soddisfazione della categoria è stata espressa anche per le anticipazioni di Leo sulla tassazione di dividendi in regime di partecipation exemption. "Anche in questo caso – ha affermato– viene accolta una nostra specifica richiesta, in quanto viene ridotta la portata della norma riducendo la soglia rilevante della partecipazione dal 10 al 5% e con un ulteriore disapplicazione nel caso di partecipazioni il cui costo di acquisto superi 500mila euro". "Importante" per i commercialisti è inoltre l'annuncio di un prossimo atto di indirizzo del MEF in materia di riportabilità delle perdite fiscali in presenza di contributi che non concorrono alla determinazione del reddito. "Come da noi richiesto – concludono i commercialisti – questo atto di indirizzo consentirà anche di superare la problematiche relative ai contributi riconosciuti ai contribuenti nella fase pandemica".