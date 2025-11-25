Fisco, Leo: sistema riforma tributaria orientato a innovazione tecnologica

(Teleborsa) - Sul fronte della legge delega per la riforma fiscale "abbiamo già approvato diciotto decreti legislativi e cinque testi unici gia' approvati in via definitiva. Il sesto, quello dell'Iva,
verrà esaminato in via definitiva da uno dei prossimi Consigli dei ministri". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento al convegno "I sistemi informativi del fisco per il contrasto all'evasione fiscale - Nuovi strumenti e tutela del contribuente",
alla Camera dei Deputati.
"Tutto il sistema della riforma tributaria è orientato all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e questo è un passo avanti notevole e che porteremo a compimento"
, ha proseguito Leo.