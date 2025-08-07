Milano 10:26
41.190 +0,44%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:26
9.135 -0,32%
Francoforte 10:26
24.114 +0,79%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un controllato +0,18%.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7.530,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7.755,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7.425,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```