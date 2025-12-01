Milano 11:54
42.966 -0,90%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:54
9.717 -0,04%
Francoforte 11:54
23.541 -1,24%

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Composto rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,29%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.177,1 e primo supporto individuato a 8.014. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.340,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
