Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,21%.

Lo scenario di medio periodo del CAC 40 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8.110,5. Supporto a 8.024,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 8.196,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
