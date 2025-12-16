Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Modesta la performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha registrato un marginale guadagno a 8.124,9.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.158,9 e primo supporto individuato a 8.056,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.261,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)