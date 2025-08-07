Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Milano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,65%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41.365, mentre il supporto più immediato si intravede a 40.298. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42.432.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)