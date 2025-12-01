Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/11/2025

Milano 11:54
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza di poco a +0,32%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.710. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.651. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.769.


