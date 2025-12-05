Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,32%.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43.606. Possibile una discesa fino al bottom 43.346. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43.865.
