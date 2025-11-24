Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre
Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,60%.
Il quadro tecnico del FTSE MIB suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 42.286 con tetto rappresentato dall'area 43.402. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41.911.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)