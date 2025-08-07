Milano
6-ago
41.010
0,00%
Nasdaq
6-ago
23.315
+1,29%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
6-ago
9.164
0,00%
Francoforte
6-ago
23.924
0,00%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 07.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,46% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,46% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 3.634,25 punti
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 05.48
Shanghai, in progresso dello 0,46% alle 05:48, tratta a 3.634,25 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,43% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,26% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,50% alle 05:48
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,84% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,72%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,33%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,45%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,50% alle 05:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,26% alle 05:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,40% alle 05:48