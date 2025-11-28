Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,6%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.887,24 punti

