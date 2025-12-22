Milano 9:06
44.744 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:06
9.861 -0,37%
24.326 +0,16%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.917,36 punti

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,69%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,69%, terminando a 3.917,36 punti.
