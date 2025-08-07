Milano 6-ago
41.010 0,00%
Nasdaq 6-ago
23.315 +1,29%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 6-ago
9.164 0,00%
Francoforte 6-ago
23.924 0,00%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,52%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.041,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,52%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 25.041,03 punti.
Condividi
```