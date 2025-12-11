Milano 10:15
L'Indice Hang Seng chiude a 25.528,85 punti

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,05%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,05%, terminando le negoziazioni a 25.528,85 punti.
