Milano 12:06
44.257 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:06
9.848 +1,68%
Francoforte 12:05
24.075 -0,01%

Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,82%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.443,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,82%
Hong Kong lievita dello 0,82% e archivia la seduta a 25.443,58 punti.
Condividi
```