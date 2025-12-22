Milano 9:07
44.741 -0,04%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:07
9.862 -0,35%
24.320 +0,13%

Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,20%

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 25.742,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,20%
Hong Kong conclude in progresso dello 0,20%, archiviando la sessione a 25.742,24 punti.
Condividi
```