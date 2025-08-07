Milano
10:30
41.217
+0,50%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
10:30
9.140
-0,26%
Francoforte
10:30
24.164
+1,00%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 10.46
Home Page
/
Notizie
Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte
Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 09.50
Ribasso per
Carl Zeiss Meditec
, che passa di mano in perdita dell'11,86%.
Condividi
Titoli e Indici
Carl Zeiss Meditec
-12,11%
