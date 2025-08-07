Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 21:24
23.291 -0,10%
Dow Jones 21:24
43.896 -0,67%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

Crolla a New York MongoDB

Retrocede molto la piattaforma di database moderna e generica, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,35%.
