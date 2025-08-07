Milano
15:18
41.317
+0,75%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
15:18
9.103
-0,67%
Francoforte
15:18
24.323
+1,66%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 15.34
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: scambi in forte rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 agosto 2025 - 15.00
Si muove con il vento in poppa il
comparto costruzioni europeo
, che arriva a 784,2 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Construct & Mtls
+2,36%
Altre notizie
