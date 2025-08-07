Milano 10:31
Francoforte: andamento negativo per Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Sottotono Sma Solar Technology, che passa di mano con un calo del 3,22%.

Lo scenario su base settimanale di Sma Solar Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Sma Solar Technology mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
