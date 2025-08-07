Francoforte: andamento negativo per Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Sottotono Sma Solar Technology
, che passa di mano con un calo del 3,22%.
Lo scenario su base settimanale di Sma Solar Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Sma Solar Technology
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,25 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,88.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)