SMA Italia, in cantiere uno dei più grandi impianti fotovoltaici nel nord Italia da oltre 210 GWh/anno

(Teleborsa) - Sono iniziati i lavori per la realizzazione di. Situato in, il progetto è promosso dae prevede una capacità autorizzata di. Una volta completato, rappresenterà un’infrastruttura strategica per la transizione energetica del territorio.- parte del gruppo SMA Solar Technology, leader mondiale nella produzione di inverter e soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico e BESS - è partner tecnologico per la fornitura dell’intero sistema di conversione. Con questo nuovo impianto che sarà connesso in Alta Tensione (AT), SMA Italia si conferma come l’azienda con il maggior numero di impianti in AT attualmente connessi in Italia.La fornitura delle apparecchiature è prevista entro la fine del 2025, mentre l’. L'impianto sarà in grado di generare, soddisfacendo il fabbisogno elettrico di circae contribuendo alla riduzione di oltrein atmosfera, con un risparmio stimato di“Un’expertise consolidata e oltre 3GW di capacità installata in Italia, nel segmento Utility Scale, rafforzano la leadership di SMA Italia, fondata sulla capacità di garantire prestazioni elevate, continuità operativa e piena integrazione con i requisiti tecnici e regolatori di progetti di questa scala", sottolinea. "Il progetto si distingue per la sua complessità tecnica: abbiamo sviluppato soluzioni personalizzate, adattando i nostri sistemi alle esigenze specifiche di progetto e rispondendo a richieste particolarmente sfidanti dal punto di vista ingegneristico. Questa capacità di customizzazione, unita a un solido know-how, è un elemento distintivo che ci consente di assicurare risultati di eccellenza, sia in termini di performance sia di conformità tecnica. Partecipare alla realizzazione di un impianto di tale rilevanza, destinato ad avere un impatto significativo sul piano ambientale nazionale e a sostenere la transizione energetica, rappresenta una conferma della nostra leadership nel segmento utility scale".“Apprezziamo la flessibilità, l'ottimo teamwork e i rapidi tempi di risposta di SMA nel soddisfare i requisiti specifici del progetto e attendiamo con entusiasmo di energizzare questo progetto importante.” - afferma Baptist Gregori, Presidente del consiglio di amministrazione di EnValue Italia.