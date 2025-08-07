Milano 10:31
Francoforte: calo per Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che presenta una flessione dell'1,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Qiagen. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,38 Euro. Primo supporto visto a 40,66. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,37.

