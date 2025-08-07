Francoforte: calo per Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, che presenta una flessione dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qiagen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Qiagen
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,38 Euro. Primo supporto visto a 40,66. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,37.
