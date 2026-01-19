Francoforte: in calo Qiagen

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.
L'andamento di Qiagen
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di breve periodo di Qiagen
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 40,26 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 39,15. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)