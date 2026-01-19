Francoforte: in calo Qiagen

fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 40,26 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 39,15. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)