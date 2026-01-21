Francoforte: scambi al rialzo per Qiagen

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, con un rialzo del 3,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Qiagen
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,81 Euro e primo supporto individuato a 45,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)