Francoforte: scambi al rialzo per Qiagen

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, con un rialzo del 3,67%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qiagen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qiagen rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Qiagen classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,81 Euro e primo supporto individuato a 45,14. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,47.

