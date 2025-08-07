Milano 10:32
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:32
9.143 -0,24%
Francoforte 10:32
24.163 +1,00%

Francoforte: positiva la giornata per Fraport

Francoforte: positiva la giornata per Fraport
(Teleborsa) - Bene il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con un rialzo del 3,66%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,16%, rispetto a +0,47% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Fraport è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 74,42 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 72,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
