Francoforte: positiva la giornata per Fraport

(Teleborsa) - Bene il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, con un rialzo del 3,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Fraport
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,16%, rispetto a +0,47% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Fraport
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 74,42 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 72,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 76,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)