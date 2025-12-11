Milano 10:17
Francoforte: brillante l'andamento di Fraport
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Fraport rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 68,87 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 70,02. Il peggioramento di Fraport è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 68,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
