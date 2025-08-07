Milano 10:33
41.249 +0,58%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:33
9.143 -0,24%
Francoforte 10:33
24.167 +1,01%

Francoforte: risultato positivo per Allianz

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Allianz
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia assicurativa, in guadagno del 3,77% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Allianz più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'assicuratore tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 368,9 Euro e primo supporto individuato a 361,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 376,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```