Francoforte: risultato positivo per Allianz

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia assicurativa
, in guadagno del 3,77% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Allianz
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'assicuratore tedesco
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 368,9 Euro e primo supporto individuato a 361,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 376,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)