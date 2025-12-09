Milano 12:26
43.550 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:26
9.657 +0,12%
Francoforte 12:26
24.103 +0,24%

Francoforte: balza in avanti Allianz

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia assicurativa, che avanza bene del 2,06%.

Il movimento di Allianz, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 379,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 373,8. L'equilibrata forza rialzista dell'assicuratore tedesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 384,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
