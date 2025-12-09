Francoforte: balza in avanti Allianz

compagnia assicurativa

Allianz

DAX

assicuratore tedesco

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,06%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 379,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 373,8. L'equilibrata forza rialzista dell'è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 384,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)