Milano 12:27
43.572 +0,32%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:27
9.657 +0,13%
Francoforte 12:27
24.121 +0,31%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Allianz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Allianz
Apprezzabile rialzo per la compagnia assicurativa, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
Condividi
```