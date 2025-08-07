Milano 13:01
Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca tedesca, che tratta in utile del 2,58% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Commerzbank rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 32,96 Euro. Primo supporto visto a 32,03. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,49.

