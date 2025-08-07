Milano 13:02
Francoforte: seduta euforica per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta euforica per HeidelbergCement
Brillante rialzo per la compagnia del cemento tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%.
