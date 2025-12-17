Milano 15:49
44.220 +0,52%
Nasdaq 15:49
25.022 -0,44%
Dow Jones 15:49
48.244 +0,27%
Londra 15:49
9.833 +1,53%
Francoforte 15:49
24.062 -0,06%

Francoforte: andamento negativo per Sartorius

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che mostra un decremento del 2,29%.
